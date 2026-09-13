Кога е най-подходящото време да пием кафе сутрин, за да останем бодри?
Учени предупреждават кога първата чаша всъщност вреди
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Учени предупреждават кога първата чаша всъщност вреди
Комбинация от съединения носи спокойна бдителност вместо нервност
И сложиха край на негативната серия
Обяснението на учените
Информацията е отрезвяваща за хората, които смятат, че кафето ги ободрява
Редица фактори могат да нарушат съня
Народът отново спял, каза следственият бизнесмен
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Съобщението е на Би Би Си, източници засега не се посочват
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