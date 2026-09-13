Всичко за Събуждане

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Вицове за сутрешното кафе

Вицове за сутрешното кафе

Уморени от борбата срещу кражбата на продукти, шефовете на кланицата набират вегетарианци за персонал В просъницата си помислих, че закъснявам за раб...

25 март | 7:20
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Вицове за събуждане

Вицове за събуждане

Иде пролет - асфалтът вече цъфна! Изключиха нета за около час. Разбрах, че навън е пролет, изучих стаите вкъщи, запознах се с родителите ми и разбрах...

24 март | 7:35
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Вицове за събуждане

Вицове за събуждане

Любовта е сляпа, но бракът е преживяване, което отваря очите Какво ви кара да пиете толкова? Нищо, аз съм доброволец Някакъв прещраква каналите, опи...

07 януари | 7:10
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Вицове за събуждане

Вицове за събуждане

Колко струва този пушен слон? Но, госпожо, това е пиле. - Заблудих се по цената. - Извинете, откъде взехте тези кренвирши?- От магазина отсреща.- Има...

21 декември | 7:25
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Вицове за събуждане

Вицове за събуждане

Събудете се с поредната порция вицове на "Стандарт". В операционната: Докторе, боли ме!- Тихо! Имаме изпит! Пенсионер при джипито си: Чух слух, че д...

14 декември | 7:10
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