Един метал се срина! Две държави станаха икономически врагове

Падането на никела - началото на нова ресурсна война

На фона на шоковото постъпване на редките метали - особено на литий, неодим, диспрозий, и геополитическите трусове, които те предизвикват, един метал пое обратния курс и разтърси не по-малко световната икономика. Никелът драматично се срива. До вчера металът, който стои в сърцето на батериите, електромобилите, високотехнологичните сплави и зелената трансформация, беше стратегически актив, стабилен и скъп. Днес той е пример за това как глобалната икономика може да се преобърне само за няколко сезона. А две държави да се превърнат в икономически врагове.

Как започна сривът

Пазарът на никел се държеше от традиционни играчи - Австралия, Филипините, Русия, Канада. Като Австралия бе символът на стабилността: модерни мини, високи стандарти, големи корпорации, силни запаси.

Но през 2024–2025 г. на сцената се появи нов фактор, който промени всичко - Индонезия.

Страната инвестира милиарди в никелови мини, рафинерии и заводи за батерии, подкрепена от китайски капитали. Производството ѝ нарасна толкова бързо, че буквално заля световния пазар.

Цената на никела започна да пада. Първо леко. После рязко. И накрая - драматично.

Австралия - от лидер до жертва

Най-тежко пострада Австралия – държава, която десетилетия наред беше сред световните лидери в добива на никел.

Падането на цените доведе до затваряне на мини в Западна Австралия, масови съкращения, замразяване на проекти и изтегляне на големи корпорации като BHP от никеловия сектор.

Регионите, които живееха от никела, изпаднаха в икономически шок. Правителството беше принудено да обяви никела за „критичен минерал“, за да спаси индустрията. Отпусна държавни субсидии и започна да търси стратегически партньорства с ЕС и САЩ, което никела в геополитически ресурс. Но щетите вече бяха нанесени. Един метал разклати една от най-силните икономики в света.

Новият лидер: Индонезия

Докато Австралия затваряше мини, Индонезия правеше точно обратното - отваряше нови. Днес страната контролира огромна част от световното производство и диктува цените. Индонезия привлича гиганти от сектора на батериите

и се превръща в ключов играч в зелената икономика.

Това е класически пример за геоикономическо разместване: държава, която до вчера беше периферна, днес държи ресурс, без който светът не може. И диктува правилата на играта в металургията и строителството.

Защо никелът падна толкова рязко

Причините са няколко, но всички водят към едно – свръхпредлагане. Индонезия произвежда никел на много по-ниска цена, благодарение на евтина работна ръка, огромни китайски инвестиции, по-слаби екологични регулации и мощна държавна подкрепа

Това направи никела от Австралия, Канада и Европа неконкурентен. Пазарът реагира безмилостно: цената се срина до най-ниските си нива от години.

На глобалните пазари никелът падна до около 16 700–16 800 долара за тон, близо до най-ниските си нива от края на декември. Причината е подготовката на Индонезия да увеличи значително минните квоти, което ще доведе до още по-голямо предлагане. В края на юни 2026 г. цената се движи около 16 775.98 долара за тон, като покачването е едва 0.11% – символично и недостатъчно, за да промени общата низходяща линия.

Геополитическите пластове се разместват

Сривът на никела не е просто икономическа новина. Той е част от голямата картина - войната за ресурси, която определя бъдещето на технологиите, енергетиката и глобалната власт.

Днес контролът върху никела означава контрол върху производството на батерии, върху електромобилната индустрия, зелената трансформация и стратегическите вериги за доставки

Китай и Индонезия печелят. Австралия губи. САЩ и ЕС се опитват да наваксат. Това е новата геополитика - не на танковете, а на металите.

Къде е България в тази картина

България не е производител на никел, но е част от европейския пазар, който усеща ефекта от срива. У нас цените на никеловите продукти - от неръждаема стомана до индустриални сплави, следват международните котировки. През 2026 г. те са по-ниски спрямо предходните години, което се отразява на металургията, строителството, производството на машини, автомобилния сектор

Пазарът у нас е стабилен, но зависим от външните фактори. Българските компании, които използват никел, временно печелят от по-ниските цени, но в дългосрочен план нестабилността на пазара създава риск за планирането и инвестициите.

България е част от европейската стратегия за критични суровини, която цели да намали зависимостта от Азия. Това означава, че страната ни ще участва в нови вериги за доставки, рециклиране и технологични проекти, свързани с батерии и зелена индустрия.

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