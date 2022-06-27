Олио и пшеница поевтиняват по световните борси. Кога ще усетим?

Инж.Радослав Михайлов, ТЕЦ Враца: Бъдещето се нуждае от традиции и ино...

Топлофикация Враца инвестира над 5 милиона лева, за да са по- високоефективни и да могат да предложат максимално конкурентни цени на клиенти си