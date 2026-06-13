Още нищо не сме видели! "Сауди Арамко" със страшни цифри за петрола
На световния петролен пазар липсват около 1 милиард барела петрол
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На световния петролен пазар липсват около 1 милиард барела петрол
Войната с Иран заплашва трафика през Ормузкия проток, а цените на петрола вече се изстреляха над 90 долара за барел
"Сауди Арамко" успя да достигне пазарна оценка от 2 трлн. долара
Пазарната оценка на държавния петролен гигант на Саудитска Арабия достигна 1,88 трилиона долара