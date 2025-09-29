Експерт обясни как ще плащаме по-лесно с идването на еврото

Въвеждането на еврото у нас ще бъде по-гладко заради масовото навлизане на картовите плащания.

Това заяви пред БНР Полина Тоскова, ръководител на компания за инфраструктура за безкешови разплащания, като подчерта, че автоматичното превалутиране при плащане с карта елиминира риска от ценови спекулации и ще облекчи както търговците, така и клиентите.

Ускорен ръст на плащания та с карта

По думите на Тоскова и в България, и в глобален мащаб безкешовите плащания бележат траен подем. „Все повече потребители имат необходимост, желание да плащат с карта. През последните години, след ковид, основна тенденция, която наблюдаваме е, че все повече търговци започнаха да използват картовите плащания“, каза тя.

За същия период се отчита средно около 10% ръст на безкешовите операции – както картови, така и банкови трансфери. Още по-впечатляващ е скокът при мобилните и онлайн плащания – между 30 и 60%.

В световен мащаб пазарът расте с 10–15% годишно, което според нея е доказателство, че хората все по-често предпочитат да плащат с карта. В България този ръст се усеща най-вече в големите градове, докато малките населени места изостават поради липса на достатъчно ПОС устройства.

Навици на потребителите и поколенчески профил

Тоскова посочи, че най-активни при картовите плащания са хората на възраст между 30 и 44 години. „Картовите плащания не са страшни. Те могат да бъдат повече предимство, отколкото предизвикателство“, категорична е тя.

Според наблюденията ѝ българските потребители вече са готови да използват банковите карти за своите ежедневни нужди, което прави прехода към еврото още по-лесен.

Еврото и сигурността на автоматичното превалутиране

Относно самия процес по въвеждане на единната валута Тоскова изтъкна, че картовите плащания са най-сигурният инструмент. „Няма как да има спекулация. При картовите плащания превалутирането се случва автоматично“, подчерта тя.

Според нея колкото по-бързо се интегрират картовите разплащания в периода на преход и след това, толкова повече облекчения ще донесе това за бизнеса и ще намали рисковете за гражданите.

