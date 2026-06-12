Експерт обясни как ще плащаме по-лесно с идването на еврото
Ръстът на безкешовите плащания в България дава спокойствие на бизнеса и потребителите
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Ръстът на безкешовите плащания в България дава спокойствие на бизнеса и потребителите
Нововъведението предоставя на търговците по-голяма гъвкавост и подобрява значително клиентското преживяване при онлайн пазаруване
Промените в Закона за туризма влизат в сила от 1 март 2024 г.
От 1 юли 2015 г. всички новоинсталирани ПОС терминали в България ще предоставят възможност за безконтактни плащания, а до 2018 г. всички ПОС в странат...