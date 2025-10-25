Нов данък в Гърция! Ще засегне и българи

Гръцките власти въвеждат нова данъчна мярка, насочена към ограничаване на плащанията в брой и стимулиране на електронните разплащания. Предвижда се начисляване на допълнителен данък за граждани, които не покриват изискването да изразходват минимум 30% от годишния си доход чрез банкова карта или електронно банкиране.

Националната агенция по приходите на Гърция вече извършва автоматични проверки, като съпоставя данните от подадените данъчни декларации с банковите трансакции на гражданите. Целта е да се установи дали е достигнат задължителният праг. При неспазване на изискването ще се налагат финансови санкции.

Конкретният механизъм предвижда, че ако даден данъкоплатец не е покрил 30-процентния праг, върху разликата до достигането му ще се начисли данък в размер на 22%.

Така например, при годишен доход от 10 000 евро, задължителните електронни разплащания трябва да са на стойност поне 3000 евро. Ако лицето е извършило безналични плащания само за 2000 евро, то върху разликата от 1000 евро ще бъде начислен допълнителен данък от 220 евро, който ще стане дължим през 2026 г.

Успоредно с това правителството въвежда и данъчни облекчения за потребителите, които заплащат по електронен път за определени услуги. Сред тях са ветеринарни клиники, ремонтни дейности в дома, таксиметрови превози, фризьорски и козметични салони, погребални агенции и гледачи на деца или възрастни хора. Тази мярка цели да насърчи изсветляването на приходи в сектори, считани за рискови по отношение на укриването на доходи.

Новите правила за автоматичен контрол се очаква да засегнат и български граждани, които притежават и отдават имоти под наем в Гърция.

Освен това от 2026 г. наемите в Гърция ще се плащат само по банков път. Новото правило е задължително за всички и важи независимо от размера на сумата, пише dir.bg

