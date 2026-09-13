Тази промяна разтърси финансовия пейзаж на Америка
Криптосекторът в САЩ направи значителна крачка
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Криптосекторът в САЩ направи значителна крачка
Споразумението определя реда и условията, по които ББР ще осъществява разплащания за реализирането на проекти на общините
Успоредно с това правителството въвежда и данъчни облекчения за потребителите
В евро вече са 25% от депозитите на домакинствата и 32% от тези на фирмите
Използването на електронни разплащания в България е значително под средното за Европейския съюз
През април се очаква да бъде разплатена европейската помощ за производителите на царевица
Продължават дейностите по присъединяването към TIPS през 2025 г. на още доставчици на платежни услуги от страната
Годишният доклад на Paysafe Inside the Wallet (Портфейлът отвътре) изследва навиците за харчене и спестяване
В случай на нарушаване на изискването са предвидени глоби за купувачите
46% от потребителите в България ще приоритизират инвестицията в изживявания за сметка на материалните придобивки, дори при ръст на разходи
Подуправителят на БНБ с публикация в бюлетина на Асоциацията на банките в България
Приложението помага на потребителите в пандемичната обстановка
София. Българските фирми, които имат търговски отношения с партньори от Украйна, изпитват сериозни затруднения при сделките и разплащанията. Това се к...
„БСП, като мандатоносител, може да реши докога да свърши мандатът – до утре, до март или до края на мандата."