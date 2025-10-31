МРРБ и ББР сключиха споразумение за плащания по инвестиционната програма за общински проекти

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Българска банка за развитие (ББР) подписаха споразумение, което регламентира извършването на плащания от страна на държавната банка по Инвестиционната програма за общински проекти. В събитието участваха министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, заместник-министърът Веселина Терзийска, председателят на Надзорния съвет на ББР Деляна Иванова и Теодора Пешева, член на Управителния съвет на ББР.

Споразумението определя реда и условията, по които ББР ще осъществява разплащания за реализирането на проекти на общините във ВиК сектора, пътната, здравната, образователната инфраструктура и други ключови за регионите инвестиции, одобрени като допустими съгласно Закона за държавния бюджет за 2025 г. Общият размер на плащанията е до 900 млн. лв., които са част от бюджета на инвестиционната програма за тази година в размер на 1,650 млрд. лв.

„Със споразумението с Българска банка за развитие изпълняваме решението на Министерския съвет, за да можем да пристъпим към авансови плащания по постъпилите проекти на общините. Това е поредна стъпка към задълбочаване на отличното партньорство между Министерството и банката. Българските общини могат да бъдат спокойни, защото от следващата седмица ще започнат да получават средствата. В максимално бърз срок изготвихме документите, за което благодаря на ръководството на ББР“, заяви министър Иванов.

„Със споразумението банката се утвърждава като надежден партньор на местните власти, за да подобрим заедно качеството на живот в българските общини. С този правителствен мандат ББР изпълнява една от основните цели, заложени в Закона й – намаляване на регионалните дисбаланси. Като разплащателен агент по програмата банката ще гарантира бързо, прозрачно и с пълна отчетност достигане на средствата до общините за успешно реализиране на техните инвестиционни проекти“, заяви Деляна Иванова.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com