Ето ги войниците, убити при удара в Кувейт
Майка на две деца и студент са сред тях
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Майка на две деца и студент са сред тях
Писмото на Ататюрк до майките на загиналите чуждестранни войници е жест на помирение и хапче срещу омразата
В Момчилград почитат паметта на трагично загиналите преди 25 години войници в река Върбица. Страшният инцидент става на 12 декември 1990 г. Триметр...