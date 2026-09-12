Голяма новина от Европарламента за смяната на часа
Тази неделя преминаваме към астрономическото часово време
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Тази неделя преминаваме към астрономическото часово време
Призивът е подписан от повече от 60 евродепутати от различни държави и политически групи
В 04:00 часа сутринта стрелките на часовника се връщат с един час назад
На 28 март 2021 г., в 3.00 ч. местно време
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