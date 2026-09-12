Неочакваното завещание на Армани смути легендата
Какво е написал преди смъртта си великият моден дизайнер
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Какво е написал преди смъртта си великият моден дизайнер
Кралят на модата ще почива до средновековен замък
Холяди хора чакат с часове на улицата. Погребението е в понеделник
Той е починал вследствие на внезапна чернодробна недостатъчност
Сбогуването с иконата на модата ще е през уикенда
Той завинаги промени модата
Според списание "Форбс" Армани е третият най-богат човек в Италия
Не сте вехтошари, категоричен е дизайнерът
В началото на март модната къща дари над 1 милион евро за здравни ведомства в Милано
Цветовете заличават умората и вдигат адреналина Няма причина да сте в лошо настроение, защото слънцето грее и адреналинът се качва - ставате по-позит...
Италианци имат интерес към производството на авточасти в България Световният моден гигант "Армани" иска да направи фабрика за мъжка конфекция в Бълга...
Първа копка бе направена за нов производствено-административен комплекс „Десизо Монни" на плевенската топфирма за мъжка мода „Димитров" в присъствието...
Версаче ми каза: Аз обличам проститутки, а ти дами за църква, твърди модният корифей Световноизвестната марка Giorgio Armani S.P.A. е създадена през...
В дизайнерските училища студентите работят по проекти на топмоделиериТаксите варират според семейния доход, има три вида стипендии Покрай споменаване...
Дантели на голо за есента налагат дизайнерите от първа класа
Париж. "Написах завещанието си", разкри италианският дизайнер Джорджо Армани в интервю за френския вестник "Фигаро"."Променям го почти всяка седмица....