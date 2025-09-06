Милано плаче! Подробности за сбогуването с Армани /Снимки/

Милано се сбогува с италианската модна икона Джорджо Армани, който почина на 92-годишна възраст. Според италианските медии причината за влошаване на състоянието му е продължителен бронхит и обостряне на хронични заболявания на фона на намаляване на имунитета. Други твърдят, че е заради усложнения след ковид.

Джорджо Армани беше един от най-богатите хора в Италия, състоянието му се оценява на 9,5 милиарда долара, припомня Република.

Сбогуването продължава да тече в Armani/Teatro в Милано на Via Bergognone, а погребението ще е в понеделник при закрити врати. На него ще присъстват само близки. Списъкът от 25 души е бил одобрен от самия моден дизайнер. Според волята му днес служителите на компанията бяха първите, на които бе позволено да видят ковчега.

Час преди началото на церемонията на улицата се образува огромна опашка.

Хиляди хора чакат с часове да се поклонят пред великия дизайнер. Всички служители на Армани са в черни дрехи с бели рози в ръце, става ясно от кадрите на фотографа на Ройтерс.

Пространството е осветено само от свещи и подови фенери - те покриват пода в залата, където се провежда сбогуването. Помещението е тъмно, а ковчегът от светло дърво е затворен. Зад него има екран, на него има снимка на Армани и цитат: "Наследството, което се надявам да оставя след себе си, е отдаденост, уважение и грижа за хората и за реалността. Оттам започва всичко."

До ковчега има почетен караул.

Джорджо Армани е носител на Ордена за заслуги на Италианската република и има други държавни награди.

Жителите на Милано разказват на журналисти спомени за благотворителните дела на модния дизайнер. Мнозина помнят, че той също е оказал помощ на обикновените хора по време на пандемията.

Минавайки покрай ковчега, след като се сбогуват, хората масово плачат.

Кметът на Милано Джузепе Сала каза:

"Милано е пълен с Армани, невъзможно е да го забравиш. Той напуска Милано с непоколебима вяра в работата като инструмент за лична и професионална себереализация. Това е стойност, която Милано никога няма да загуби. Той е направил толкова много за този град. Зад понякога студения му вид стоеше човек с невероятна топлина. Самият той е преживял много трудности и затова е разбирал трудностите на другите. Човек с изключителна елегантност и сдържаност, и тази сдържаност може да се види дори сега, съдейки по начина, по който е организирано погребението."

Кметът обяви деня на погребението на Джорджо Армани на 8 септември 2025 г. за ден на градски траур.

На церемонията по сбогуването присъстваха и много известни италианци. Сред тях бяха модният дизайнер Донатела Версаче, както и режисьорът Габриеле Салваторес.

Докато Милано погребва Армани, модни експерти съобщиха, че през май най-купуваната марка в Англия и Италия, според доклад на eBay, е Армани. Вече е ясно, че продажбите след смъртта на Джорджо Армани цените на стоките скочиха с повече от 200%, а винтидж копията на дрехите на марката – още повече.

