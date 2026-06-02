Любен Дилов. Човекът, който вървеше по своя път



Понякога има хора, които не просто преминават през времето, а оставят следа в него. Хора, чиито думи продължават да звучат дълго след като разговорът е приключил. Такъв беше Любен Дилов-син.

Днес България се сбогува с писател, журналист, сценарист, общественик и човек с рядко чувство за хумор – човек, който умееше да превръща иронията в изкуство, а наблюденията си върху живота – в истории, които остават.

През годините той беше част от някои от най-емблематичните телевизионни проекти в страната, сред които „Ку-ку“, „Каналето“, „Хъшове“ и „Шоуто на Слави“. Но отвъд професионалните успехи Любен Дилов-син остана преди всичко ярка личност – свободомислещ, артистичен и винаги различен.

Именно това беше Любен Дилов-син – човек, който винаги вървеше по своя път. Никога в центъра на удобното, но винаги в центъра на вниманието със своята мисъл, чувство за хумор и способност да провокира размисъл.

Днес остават книгите, сценариите, интервютата, хилядите изречени и написани думи. Остават спомените на хората, които са работили с него, и на всички, които са се усмихвали на острия му ум и нестандартния му поглед към света.

Някои хора си отиват тихо. Други остават чрез историите, които са разказали. Любен Дилов-син безспорно принадлежи към вторите.

Поклон пред паметта му.

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