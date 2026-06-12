Потомка на Левски разказа какво е правил във Войняговци
151 години след гибелта на Апостола
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151 години след гибелта на Апостола
Той е умеел да вижда страданията на хората и да ги накара да му повярват и да се обединят, казва наследницата на Апостола Хриситна Богданова
Той е искал да ги научи, че страхът и липсата на самочувствие ни правят роби, казва прапраплеменницата на Апостола Христина Богданова
Да си наследник на Апостола е чест, но и отговорност Какво пази семейната хроника за Васил Левски, съхранени ли са ценностите, които е оставил Апост...
"Искам да забравя този филм ИЗЦЯЛО и НАПЪЛНО възможно най-бързо! Въпреки че се съмнявам, че ще ми се получи... Дълбоко съм потресена от тази четиричас...