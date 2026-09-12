Царската чешма в Казанлък отново функционира
Казанлък благодари на Иван Недков!
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Казанлък благодари на Иван Недков!
Реставрацията се извършва от местен майстор-каменар
Атанас Иванов бе изправен пред съда през изминалата седмица
Анко Анков е част от жива връзка с една златна епоха в българското занаятчийство
Детайлите са важни
Извършителят е бил задържан. По случая се води разследване
Нова трагедия в екипа на предаването
В поредицата “Събуди грил майстора в теб” ще откриете вкусни, лесни и подходящи рецепти за всички грил моменти, в които сте с най-близките ви хора
Обява за работа предизвика сензация
Ниското налягане на водата е един от първите сигнали, които подсказват за неизправност на водопровода
Поддържането на водопроводната система е важна за комфорта в дома
Хубаво чеверме става от тлъсто младо животно
Титлите ще бъдат формално равнопоставени на титлата "бакалавър"
Работодателят осигурява квартира
Само с условна присъда се размина благоевградчанин за катастрофа и смърт на свой спътник. Окръжен съд – Благоевград осъди М.А., който е майстор на пиц...
Изкупиха гайдите от щандовете на Роженския събор. Това съобщава бТВ и уточнява, че типичният музикален инструмент е сред най-продаваните стоки. Негова...
Жител на село край Разлог построи лифт над река Места, за да превозва с него поклонниците до отсрещния параклис на Света Варвара , тъй като реката отн...
49 годишният майстор Тихомир Трифонов от Видин е нарязаъл с трион 84-годишният Георги Георгиев след като преди това разбил черепа му с чук. Садистът б...
Обявиха български хлебар за живо съкровище на ЮНЕСКО, предаде бТВ. Старозагорският майстор на тестото Богдан Богданов замесва хляб по древни рецепти,...
Двамата боксьори творят благотворително с юмруци