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Запалиха кола на бизнес дама

Запалиха кола на бизнес дама

Враца. Лек автомобил "Фолксваген Поло" изгоря в нощта срещу сряда във Враца. Сигнал, че колата й е в пламъци, подала бизнес дамата Цветелина Доцина ми...

14 август | 19:05
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