Парламентът решава окончателно съдбата на Бюджет 2026
Депутатите стигат до окончателния вот след повече от 12 часа дебати за дефицита и новия държавен дълг
Следете всички новини, анализи и коментари за Дебати. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Депутатите стигат до окончателния вот след повече от 12 часа дебати за дефицита и новия държавен дълг
"Възраждане" искаха 10-годишният договор да бъде отменен
Седем магистрати се борят за мястото в Европейската прокуратура
Внесен е от "Продължаваме промяната"
Вотът е за корупция в четири или пет секторни политики включително и за "Боташ“
Гласуване у утре в 13,45 часа
За страната е по-добре да има редовно правителство с ясна политика, каза зам.-председателят на ДПС-Ново начало
Нужно е единство, каза Георг Георгиев
Започнаха дебатите по искането на "Възраждане"
Депутатите изслушват министъра на финансите Теменужка Петкова
Жечо Станков и Венко Сабрутев жънат овации
Лавров планира участието в откритите дебати на Съвета за сигурност на ООН за Близкия изток
От ПП-ДБ, ГЕРБ-СДС и ДПС вече заявиха, че вотът няма да мине
Очаква се дискусията да продължи около 5 часа
Днес са дебатите по вота на недоверие, внесен от БСП, ИТН и "Възраждане"
Днес са дебатите в пхленарна зала
Зад експертните кабинети обикновено стои нечия друга политическа воля
Ето как го нарече
Скандал в залата след изказване на Асен Василев
Ето какво каза премиерът по време на дебатите за вота