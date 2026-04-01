Липса на кворум спаси споразумението с Украйна

Липса на кворум спаси 10-годишното споразумение с Украйна, подписано преди ден в Киев от премиера Андрей Гюров. По искане на "Възраждане" в дневния ред на извънредното пленарно заседание влезе точката, с която парламентът трябваше да задължи Министерския съвет да прекрати договора, срещу който се обявиха хората на Костадин Костадинов, БСП и партията на Румен Радев. Президентът Илияна Йотова заяви във вторник, че не знае за визитата в Украйна. Тя нарече споразумението неадекватно и се произнесе, че подобен ангажимент може да поема само редовен кабинет. Това е политически ход - слабо замислен и слабо изпълнен, коментира Йотова.

С над 180 гласа "за" точката за отмяна на споразумението влезе в дневния ред на извънредното заседание днес. Но след двоен провал на кворума председателстващият Костадин Ангелов закри заседанието. Така само час след като депутатите подхванаха темата бяха разпуснати. Така и не стигнаха до точката, за която БСП настояваше - темата за скока на цените на горивата и мерките на кабинета.

С искане в залата да дойде външният зам.-министър Велизар Шаламанов ПП-ДБ успяха да поискат проверка на кворума - той обикалял кулоарите на НС от около 30 минути. Само 92 депутати се регистрираха в залата. Костадин Ангелов обяви 20 минути почивка преди следващия опит за събиране на мнозинство. При втория опит в залата бяха 91 души.

Дебатът по темата мина пред почти празна пленарна зала, с много емоции от "Възраждане". БСП и ГЕРБ скочиха срещу служебния кабинет, който не е спазил институционалността и не е съгласувал действията си с парламента. Хората на Бойко Борисов обаче се съгласиха със споразумението, но не и с начина, по който е подписано.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com