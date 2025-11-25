Наталия Михалевска: Трябва да осигурим спокойствието на децата

Имаме много програми, но тази е особено специална, защото успяваме да съчетаем мнението на хората и на институциите. Такава е и програмата „Образователни маршрути“. Това заяви зам.-министърът на образованието и науката Наталия Михалевска по време на форума „Заедно в борбата с кибертормоза над деца“, който се проведе в Пловдив.

По думите ѝ през последните години се наблюдава рязък скок в използването на дигитални ресурси, а киберзащитата дълго време е била възприемана като специфично знание, предназначено само за дигитално грамотни хора. „Дойде време за задължителна кибер грамотност за учителите“, подчерта Михалевска и допълни, че с навлизането на изкуствения интелект необходимостта от умения за предотвратяване на кибер атаки е по-осезаема от всякога. „Подобряването на дигиталната сигурност е задължително“, заяви тя.

Зам.-министърът акцентира и върху социално-емоционалната страна на проблема. Според нея учителите трябва да развиват умения за овладяване на тревожността, за да могат да ги предадат и на учениците. „Ако ние, учителите, не можем да свалим нивото на тревожност, няма как да помогнем на децата“, каза тя.

Михалевска подчерта, че е ключово да се укрепи комуникацията между деца и родители, както и да се разбират рисковете и преживяванията, през които децата преминават онлайн. Разбирането на кризисните ситуации би дало повече възможности на учителите да реагират адекватно. Третият важен елемент според нея е оказването на постоянна подкрепа на учениците – да се търсят причините зад липсата на концентрация, мотивация или настроение.

„Тези обучения трябва да бъдат непрекъснати и да се говори открито за тях. Ние не забраняваме – ние учим“, уточни тя.

Михалевска цитира и изследване на „Ройтерс“ от август, според което общуването с изкуствен интелект може да води до пристрастяване, а децата трудно се справят сами с този натиск. „Това е индустриална стратегия за пристрастяване. Ние сме в изключително динамично време и голямо предизвикателство – рисковете са невидими и често не ги разбираме, което води до омагьосан кръг“, посочи тя.

Зам.-министърът припомни, че МОН вече е въвело 4–5 нови учебни програми. „Но каквато и програма да създадем, нищо няма да достигне до децата, ако те са тревожни, притиснати и не намират смисъл в реалния живот. Най-важното е да осигурим спокойствие, като ги разбираме“, заключи Михалевска.





