Прокурор: Превенцията трябва да бъде водеща

Превенцията е основният и най-важен инструмент, за да не допуснем децата да станат жертви на кибертормоз. Това заяви прокурор Ваня Прокопова от Районната прокуратура по време на форума „Киберзащитници“, който се проведе в Пловдив.

По думите ѝ поведението на децата трябва да се наблюдава внимателно, защото те са изключително крехки, а нападателите в онлайн пространството могат лесно да ги атакуват. „Трябва да ги предразположим да споделят какво им се случва. След това е необходимо да бъде подаден сигнал и да се обясни подробно ситуацията. Това значително ще ускори досъдебното производство“, посочи Прокопова.

Тя подчерта, че кибертормозниците често се крият зад екрани, което затруднява проследяването и установяването на реалния извършител. В случаите, когато се подава сигнал, е важно устройството на пострадалия да бъде запазено, за да се използва като доказателство.

„Но за да не се стига до подобни ситуации, превенцията трябва да бъде водеща“, заключи прокурор Прокопова.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com