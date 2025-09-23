Кметът на Кюстендил с мащабна програма срещу тормоза на деца в нета

Специални мерки срещу тормоза на деца в нета ще разработи община Кюстендил. Интернет е не само безкраен източник на информация, но и пространство, което крие заплахи. Наш дълг е да изградим сигурност за децата си, заяви кметът инж. Огнян Атанасов по време на форума „Заедно в борбата с кибертормоза на деца“, който Българска академия за сигурност, община „Кюстендил“ и медия „Стандарт“ организираха в града.

Дискусията се състоя в новия Младежки център на Кюстендил. В него трябва да се провеждат точно такива форуми, защото те са шанс за обменим опит и да създадем условия за превенция на младите хора, каза Огнянов.

Само заедно ще изградим устойчива защита на деца в България, няма по-важна мисия от това, категоричен бе кметът.

Децата имат право да растат свободно защитени и щастливи и в реалния, и в дигиталния свят, заключи инж. Огнян Атанасов.

