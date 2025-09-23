Славка Бозукова: Спасихме 190 хил. деца от нараняване в нета

Чрез кампанията "Киберзащитници" спасихме за 3 години 190 хил. деца от нараняване в нета. Това заяви издателят и главен редактор на медия "Стандарт" Славка Бозукова по време на дискусията Киберсигурност - Заедно в борбата с кибертормоза на децата, която се провежда в Кюстендил. Форумът се организира от Българска академия за сигурност в партньорство с община Кюстентил. "Стандарт" от 3 години е партньор на мисията.

Четири мерки в борбата с кибертормоза на деца очерта г-жа Бозукова.

На първо място, тя постави законодателни инициативи. Създаване на глава "Киберпрестъпления" в Наказателния кодекс, който е безкрайно остарял.

На второ място Бозукова очерта нуждата от превенция и образователни програми. "Надяваме се, че след няколко месеца ще започнат и обучения", каза тя.

Следващата мярка е взаимодействието между институциите и местната власт за постигане на добрите резултати.

Бозукова призова за популяризиране и разпространение на програмата "Киберзащитници" в училищата".

Ето какво още каза Славка Бозукова:

Днешният форум се провежда в рамките на най-голямата кампания за превенция и защита на децата от нараняване в онлайн пространството – „Киберзащитници“. Нейният основател е проф. Владимир Бонфенбренер, председател на Българската академия за сигурност, изтъкнат израелски експерт по киберсигурност, с когото от 3 години заедно се борим срещу този най-голям бич за децата на съвремието ни.

За тези три години резултатите са показателни – спасени са над 190 000 деца от нараняване в нета, а средният процент на тези наранени деца в България спадна под този в Европейския съюз. У нас е 51,9%, а средният в европейската общност е 52.

В пилотния проект на г-н Бронфенбренер, в училището, където той и неговите експерти преподават - „Хр. Ботев“, в град Септември, процентът наранени в онлайн пространството деца вече е под 32, което е най-ниското ниво в рамките на ЕС.

Благодарение на кампанията, сигурността, част от която е и киберсигурността, е вече специална програма на Министерството на образованието и е поставена като приоритет от министър Красимир Вълчев.

Най-важното за една кампания е нейната резултатност и ефективност в полза на хората.

Благодарение на кампанията бе увеличен броят на експертите в отделите за киберпрестъпления в ГДБОП и НСС, подобрена бе комуникацията между институциите – ДАЗД с ДАНС, отделите Киберсигурност в ГДБОП и НСС. И най-вече – подобри се комуникацията между институциите и родителите, и децата в нужда – и това е видно от последните изследвания на ДАЗД, които отчитат повишено доверие на децата в полицията – 8% повече деца звънят на горещите телефонни линии, за да подават сигнали за кибертормоз. 13% по-малко деца посещават сайтове с агресивно съдържание.

По отношение на популяризиране на програмата и мерките – предписанията на г-н Бронфенбренер за деца и родители стигнат всяка седмица до 1,7 милиона българи благодарение на „Стандарт“, иконката на програмата вече са я сложили на началната си страница стотици училища, а клипове с предписанията по програмата месеци наред вървяха на екраните на столичния градски транспорт.

Разбира се, самият факт, че все още всяко второ дете в България е засегнато от посегателство в интернет, е достатъчно показателен, че нашите усилия не само трябва да продължат, те трябва да се ускорят. Както отбеляза Антоанета Василева от „Сейфнет“ на един от последните ни форуми, броят на децата, които са се обърнали към тях на горещия телефон за миналата година е бил рекорден – над 1,7 милиона обаждания.

Освен пилотно училище – „Хр. Ботев“ в град Септември, вече имаме и пилотна област – Бургас, която въвежда мерки срещу кибертормоза на деца във всяко училище в региона. През юни втора област – Благоевград, поде примера и даде старт национален екшън план за киберзащита. Там обещахме, че насен започваме ударното му писане със серия дискусии и срещи в страната и първата от тях е днес, тук, в Кюстендил.

Защото само общите усилия между властите, неправителствените организации и бизнеса, могат успешно да атакуват надвисналата все по-голяма опасност за децата при ползването на интернет.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com