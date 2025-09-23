Христо Терзийски призова за нови мерки срещу кибертормоза на децата

Над 1 милион 750 хил. са подадените сигнали за кибертормоз. Тревожна статистика за насилие в онлайн средата над децата огласи Христо Терзийски, представител на ГЕРБ- СДС от 10 МИР Кюстендил, по време на форума „Заедно в борбата с кибертормоза на деца“, който Българска академия за сигурност, община „Кюстендил“ и медия „Стандарт“ организираха в града. Председател на Българска академия за сигурност е проф. Владимир Бронфенбренер, водещ израелски експерт по киберсигурност.

Най- много са сигналите за секусуална експлатация. 70 000 са препратени към ГДБОП.

Той огласи за данни на Евростат, според които едва 58% от младите хора във възрастова категория 16-24 от хората имат добри цифрови умения, което е под средното. Това довежда до това, че едно от седем деца става жертва на кибертормоз.

Повече 1/3 са били подложени на кибертормоз в света, което е тревожна тенденция.

Той огласи и за най-засегнатите в онлайн пространството. Според статистиките децата с увреждания са двойно по-тормозени в онлайн средата, както и момичетата.

Нови мерки

Терзийски съобщи, че 95% от европейците искат нови мерки за безопасно онлайн пространството, а 71% от европейците са готови да направят компромис с личния си живот за предотвратяване на онлайн тормоза.

Той огласи и пропуски в законодателството.. Много държави не са въвели законодателни мерки, които да наказват насилниците. Терзийски призова за приемане на адекватно законодателство с за защита на децата в онлайн пространството, както и специализирано обучение на съдии и прокурори и за всички хора, които работят с деца.

