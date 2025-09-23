Владислав Тодоров, ГДБОП: Трябва ни нов Наказателен кодекс

Няма законово определение какво е кибертормоз. За това огласи комисар Владислав Тодоров, началник на отдел „Престъпления, свързани с незаконно съдържание в интернет” при дирекция „Киберпрестъпност” на ГДБОП, по време по време на форума „Заедно в борбата с кибертормоза на деца“, който Българска академия за сигурност, община „Кюстендил“ и медия „Стандарт“ организираха в града.

Той предложи това да се промени и да се въведе точно определение. Според Тодоров е нужден изцяло нов законодателен кодекс. По неговите думи това може да отнеме от 5 до 10 години, но е неотложна мярка.

Тодоров отчете напредъкът в боратата с кибертормоза и огласи, че вече има специализирано звено за киберсигурност в ГДБОП.

Има собствен сектор, които отговаря за секусалното посегатество в онлайн пространството на деца. Експерти установяват такива материали и ги блокират.

Тодоров отбеляза значението на превенцията и посещаването на училищата. Той сподели, че вече тече Национална програма за предпазване на младите от 12 клас в областните градове.

Той изрази нуждата от създаване на регистър за педофили. Според него има важни неща, които трябва да бъдат уточнени. Той може да бъде по подобие на американския, в който един път влезнал, педофилите да бъдат ясни.

Велислава Димитрова, началник на сектор "Престъпления срещу деца в интернет", дирекция "Киберсигурност" - ГДБОП - МВР огласи за липсата на специализация на разследващите органи.

Според нея има семинари, които се организират, но няма специализация.

Тя изрази и нужда за установяване на самоличността на насилниците в нета, които често се представят под фалшиви профили.

Димитрова сподели, че МВР активно работи по темата с кибертормоза и има проведени над 25 лекции, при които се запознават децата с опасностите в интернет пространството.

