Проф. Владимир Бронфенбренер: Израел лови насилници в нета за минути

Израел лови насилници на деца в интернет след подаден сигнал на горещата линия 105 за броени минути. Това заяви проф. Владимир Бронфенбренер, основател на програма „Киберзащитници“ и председател на Българска академия за сигурност, по време на форума „Заедно в борбата с кибертормоза на деца“, която БАС, община Кюстендил и медия „Стандарт“ организираха в града. Домакин на форума бе кметът инж. Огнян Стефанов.

През 2021 година и статистиката в Израел бе ужасяваща - 64,5% от децата бяха най-малко веднъж пострадали в интернет. На следващата година процентът бе намален на 59, сега вече е 32 – най-ниският в света, каза проф. Бронфенбренер.

Средният процент на наранени деца в нета за ЕС е 52. Благодарение на програма „Киберзащитници“ у нас той вече е 51,9 на сто.

Как Израел постигна тези впечатляващи резултати? Създадено бе подразделение 105, аналог на българското ГДБОП. 6 институции действат в пълна координация, като всяка изпълнява своите функции и задължения, посочи Владимир Бранфенбренер.

Основна цел на подразделението е намаляване на насилието и превенция. Към него действа и оперативен център, който работи 24 часа, 365 дни.

Създаден е специален сайт, правят се научни изследвания и проучвания за новите похвати на насилниците и тенденциите в интернет. Така се дават препоръки за действие. Всеки може да се обади на горещата линия 105, а оперативният център праща веднага патрулка на място.

Ефективна борба не може да бъде осъществена, ако цялото гражданско общество не отдели време и внимание на това явление, каза проф. Бронфенбренер. Важно е децата в 4 клас, които са най-застрашени, да имат 15-17 часа обучение. Така работим в ОУ „Хр. Ботев“ в град Септември, което е пилотно по програма „Киберзащитници“. На сайта му има иконка с 50 препоръки, разработени от израелски експерти, каза експертът. „Стандарт“ всяка седмица публикува съветите, които са под формата на картинки с указания към деца и родители как да се пазят в нета.

