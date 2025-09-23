Прокуратурата в Кюстендил: НК е безкрайно остарял за битка с кибертормоза на деца

Най-важната част от битката с кибертормоза на деца е превенцията. Това заяви окръжният прокурор на Кюстендил Камелия Стефанова по време на форума „Заедно в борбата с кибертормоза на деца“, който Българска академия за сигурност, община Кюстендил и медия „Стандарт“ организираха в града. Председател на Българска академия за сигурност е проф. Владимир Бронфенбренер, водещ израелски експерт по киберсигурност. От 4 години „Стандарт“ е медиен партньор на кампанията.

Работата на педагозите е много важна за децата. Те трябва да знаят в каква среда общуват и да са наясно с предизвикателствата на интернет пространството, каза Стефанова.

Прокуратурата е ангажирана с активно противодействие. Използваме инструментариума на Наказателния кодекс, но той не е променян от 1968, каза Стефанова.

Тя съобщи, че прокуратурата е взела мерки за максимално щадящи разпити на наранени деца. Те се провеждат в специална синя стая.

Голямата ни цел е да се съкрати пътят от извършване да престъплението до присъдата за него. Наши партньори са професионалистите от ГДБОП, разчитаме на техническите експерти. Прокурорът е този, който след като е осъществил контрол над досъдебното производство, изготвя обвинителен акт и го внася в съда, каза Стефанова.

Кибертормозът е много сериозна тема и приветствам форума „Заедно в борбата срещу кибертормоза на деца“. Борбата трябва да се води от всички институции заедно. Само усилията на прокуратурата не са достатъчни, заяви окръжният прокурор.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com