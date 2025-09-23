Пенсионери се юрнаха да правят важна проверка за парите си

Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) във Враца отчита

засилен интерес към възможността да се проверява размерът на пенсиите в евро,

предаде БНР.

Всеки работен ден в офиса на НОИ във Враца издават справки за размера на пенсиите и в евро. Иван Грозданов, директор на Териториалното поделение на института, отбеляза: "Естествено, че са заинтригувани да видят каква ще е пенсията в евро, какво ще получават след първи януари 2026 година."

Освен на място в съответния офис на НОИ,

справка може да бъде направена и онлайн чрез персонален код, или т. нар. ПИК.

"Разпорежданията са качени централно от Националния осигурителен институт. В разпореждането е отразена в български лева и в евро пенсията на всеки един пенсионер след 1 юли 2025 година, при осъвремененото Швейцарско правило", посочи Грозданов.

От НОИ-Враца започнаха кампания в социалните домове.

Там разясняват и как по служебен път да се получават справки за размера на пенсионните плащания в новата валута:

"В социалните домове, като минаваме сега и говорим с директорите - трябва да напишат писмо до Териториалното поделение и ние им даваме информация за разпорежданията и съответно изпращаме съответните разпореждания - в български лева и в евро", обясни Иван Грозданов.

