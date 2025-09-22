Пенсии, застраховки и инвестиции минават в евро с един ход

Нови възможности за капиталовия пазар и инвеститорите

На 1 януари 2026 г. България ще премине към еврото и всяка застрахователна полица, пенсионна партида и инвестиционна позиция в страната ще бъде автоматично превалутирана от левове в евро. Няма да се подписват нови договори, няма да се дължат такси и няма да има административни формалности. Това увериха преди дни председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Васил Големански, шефката на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване Евелина Милтенова и изпълнителният директор на Българската фондова борса Маню Моравенов в рамките на националната информационна кампания за въвеждането на еврото. Посланието е еднозначно - преходът ще бъде изцяло служебен, напълно безплатен и под строг надзор, като заедно с това ще отвори нови възможности за капиталовия пазар и инвеститорите.

Автоматично адаптиране без подпис и без такси

„Всички договори, които имате, всички партиди в пенсионноосигурителните фондове, всички полици в застрахователи, всички позиции в инвестиционната дейност ще бъдат към 1 януари автоматично преизчислени в евро. Не е необходимо никой от притежателите на полици, притежателите на партиди, притежателите на акции или облигации да прави каквото и да е“, подчерта Големански.



Той припомни, че под надзора на КФН са трите ключови сектора - пенсионноосигурителните дружества, застрахователните компании и целият капиталов пазар, включително инвестиционни дружества, емитенти, публични компании и различни фондове. Всички те са готови за автоматичното преобразуване, което ще бъде извършено служебно от самите дружества, а за инвестиционните позиции и от Централния депозитар.

Големански бе категоричен, че ако някой поиска от гражданите преподписване на полица или допълнителни споразумения заради въвеждането на еврото, това вероятно е опит за измама. „Ние сме абсолютно готови и решени във всяка една такава ситуация да реагираме и съответно да спрем всякакви такива недобронамерени лица“, заяви той и призова всеки, който попадне на подобни практики, незабавно да сигнализира чрез сайта на комисията.

Прецизни правила и контрол на цените

Автоматичното превалутиране ще следва стандартния законов курс между лева и еврото, но с две специални изключения, които гарантират математическа точност.

Първото се отнася до инвестиционните фондове, където нетната стойност на активите ще се преизчислява от левове в евро до четвъртия знак след десетичната запетая, а не както е обичайно у нас до втория. Ще се прилага стандартното правило за закръгляване от петия към четвъртия знак.



Второто изключение касае партидите в пенсионноосигурителните фондове, където стойността на един дял ще се закръглява до петия знак след десетичната запетая, като ще се използва индикация от шестия знак, отново по стандартната формула за закръгляване.



„КФН държи пълен контрол върху това как поднадзорните лица боравят с цените и към този момент няма никакво увеличение на цените на услугите. Регулаторът разполага с възможността да реагира в посока недопускане на повишаване на цените в контекста на приемането на еврото“, увери Големански. По думите му всички компании вече публикуват тарифите си и в левове, и в евро, така че двойното оповестяване е факт и гарантира прозрачност за потребителите.

Пенсионните фондове са готови

„Натрупаните средства на осигурените лица в доброволните, професионалните и универсалните фондове ще се запазят след приемането на еврото“, заяви Евелина Милтенова. Тя подчерта, че преходът ще бъде автоматичен, безплатен и няма да изисква никакви действия от страна на осигуряващите се.



В момента в страната работят десет пенсионни дружества, които управляват над 27 млрд. лева. „Еврото е най-естественият път на развитие за дружествата за допълнително пенсионно осигуряване“, посочи Милтенова, припомняйки, че 100% от тези средства са наследяеми. Тя обясни, че вторият и третият стълб на пенсионната система са готови за еврото отдавна, като над 70% от инвестициите във фондовете вече са деноминирани в евро.

Според нея едно от най-големите предимства ще бъде намаляването на транзакционните разходи. „На дружествата и пенсионните управляващи няма да им се налага да преобразуват лева в евро, да плащат транзакционни такси и да инвестират в ценни книжа на международните пазари както е до момента, което ще даде резултат в повишаване на доходностите“, коментира Милтенова. Тя добави, че цените на държавните ценни книжа в портфейлите на пенсионните фондове се очаква да се покачат и това е още една полза за осигурените лица.

От началото на следващата година всички плащания към пенсионните фондове от Националната агенция за приходите ще бъдат в евро, а самите пенсии, които дружествата изплащат от 2023 г. насам, също ще се изплащат в евро.

Каква е досега активността на осигурените

Пенсионният пазар остава динамичен. През първото полугодие на 2025 г. осигурените лица са прехвърлили общо 1,009 млрд. лева между различни пенсионни фондове - ръст от 13% спрямо година по-рано. Най-голям дял имат универсалните фондове с около 944 млн. лева, следвани от професионалните с близо 62 млн. и доброволните с приблизително 3 млн. лева.



За същия период 188 161 души са се възползвали от правото да прехвърлят средствата си - над 4% от осигурените в универсалните фондове. Само през второто тримесечие са подадени 125 222 заявления за промяна на участие, а 89 890 души реално са преместили средствата си. Средният размер на прехвърлените средства на едно лице достига 5512,89 лева. Макар броят на заявленията да е леко по-нисък от първото тримесечие, общата картина показва стабилно доверие в системата и активна конкуренция между фондовете.

Еврозоната и българският капиталов пазар

„Българските дружества никога вече няма да се търгуват толкова евтино“, заяви Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса. Според него влизането на България в еврозоната ще има осезаеми ползи за капиталовия пазар, защото на борсата се търгуват не само активи, но и очаквания. Цената на българските компании вече се покачва, а основният индекс SOFIX е сред първенците по ръст в Европа. Дребните инвеститори също се увеличават, като само за година техният брой е нараснал с 30 на сто.

Моравенов обясни, че отпадането на валутния риск ще разшири кръга от инвеститори. „Независимо, че левът е фиксиран към еврото, докато това е друга валута според глобалните инвеститори, риск има. Някои от тях нямат право да работят с инструменти в такива валути като лева, а за други пък превалутирането е проблем“, каза той. С еврото тези ограничения изчезват.



Друг фактор е кредитният рейтинг на държавата. „Българският държавен рейтинг вече беше повишен и от догодина очакваме да се вдигне най-малко с още един пункт. Това позволява по-евтини дългови емисии не само за държавата, но и за българския бизнес“, допълни Моравенов.



Борсата отдавна позволява търговия в левове, евро и долари, а сетълментът (приключването на сделките) също може да се извършва в различни валути. Но членството в еврозоната ще улесни интеграцията с европейските пазари. „Влизането на България в еврозоната означава повече доверие, повече инвестиции и по-евтин капитал“, обобщи изпълнителният директор на БФБ. По думите му вече се водят разговори с други малки борси от еврозоната за по-тясно партньорство през следващите години.

Гаранция за стабилност

Синхронът между финансовия регулатор, пенсионния сектор и капиталовия пазар показва, че преходът към еврото е не просто техническа операция, а стратегическо развитие. Ясните правила за закръгляване, двойното оповестяване на тарифите и безплатното автоматично превалутиране гарантират, че нито един гражданин няма да бъде ощетен.

Отпадането на валутния риск и очакваното повишаване на кредитния рейтинг ще направят българските активи по-привлекателни, а по-ниските транзакционни разходи ще увеличат доходността както за пенсионните фондове, така и за инвеститорите на борсата. Институциите са единодушни, че няма нужда от нови договори, няма скрити такси и няма риск за спестяванията. България влиза в еврозоната с готови пазари, засилен интерес на инвеститорите и обещание за по-евтин капитал, а това е ясен знак за стабилност и доверие в навечерието на 2026 година.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com