Доставка на продукти, които да помогнат за киберсигурността. В дигиталната ера тя заема все по-голямо място, затова "Виваком" подпомага над 450 училища в борбата за кибератаките. Това заяви Иван Атанасов, специалист корпоративни продажби във "Виваком" по време на на форума „Заедно в борбата с кибертормоза на деца“, който Българска академия за сигурност, община Кюстендил и медия „Стандарт“ организираха в града.

Той изрази важността на темата, най-вече в образованието и предпазването на децата.

Телекомуникационният оператор предлага специални мрежи, които филтрира кибератаките, които често са под формата на различни кодове.

Атанасов увери, че експертите във "Виваком" непрекъснато обновяват своите знания. Операторът разполага и с най-големия център за развитие на мрежите на Балканите.

Той сподели, че в мерките за кибератаките, комуникационни мрежи, които се предлагат на училищата, винаги са подбрани според индивидуалните нужди.

