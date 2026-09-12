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Бой разтърси "червените"

Бой разтърси "червените"

Бой в школата разтърси ЦСКА. Само дето не стана ясно кой кого е ступал. Таткото на каращия проби в набор 1999 г. Владо Петков се оплака, че треньорът...

27 март | 20:05
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