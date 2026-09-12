"Виваком" подпомага над 450 училища в борбата за кибератаките
Комуникационни мрежи, които се предлагат на училищата, винаги са подбрани според индивидуалните нужди
Следете всички новини, анализи и коментари за Иван Атанасов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Комуникационни мрежи, които се предлагат на училищата, винаги са подбрани според индивидуалните нужди
Имаме и специална платформа, в която инженерите следят за трафика и устройствата, каза още Атанасов
Бой в школата разтърси ЦСКА. Само дето не стана ясно кой кого е ступал. Таткото на каращия проби в набор 1999 г. Владо Петков се оплака, че треньорът...