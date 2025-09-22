Извънредно! Бaшар Асaд е отровен

Изненадваща новина за бившия сирийски президент Башар Асад, който напусна Дамаск на фона на конфликта в страната.

Той отново е обект на непроверени съобщения относно здравословното му състояние.

Твърди се, че е бил отровен в Москва, което е непотвърдена информация, пише вестник „Jordan Daily“.

Сирийският център за наблюдение на правата на човека (SOHR) със седалище във Великобритания съобщи, че е получил информация, че Асад е бил отровен в Русия и е прехвърлен в болница, като е в критично състояние. Центърът призова Москва да издаде официално изявление.

Подобни слухове се появиха преди осем месеца, включително в доклад на британския вестник „The Sun“, който цитира бивш руски шпионин. По-късно обаче те бяха опровергани от платформата за проверка на факти „Takeed“.

