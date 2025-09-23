Киберзащитници

Людмила Терзийска призова за държава политика за информираност

Тя поиска координирани действия между родители и институции

23 сеп 25 | 13:12
Фатме Мустафова

Трябва да стане държава политика информираността на обществото. То не е запознато с опасностите от онлайн пространството и трябва да има повече гласност относно този проблем. Това заяви Людмила Терзийска от ОДМВР - Кюстендил, по време на форума „Заедно в борбата с кибертормоза на деца“, който Българска академия за сигурност, община Кюстендил и медия „Стандарт“ организираха в града.

Тя подчерта, че усилията за информираност са насочени към децата, но родителите масово не са запознати и не знаят какви мерки да вземат и как да постъпят в случай на кибертормоз. 

Координирани действия между родители и институции. 

Терзийска призова за широка кампания за запознаване на обществото с това какво се случва в нета. Според нея когато родители са наясно с тази опасност, те могат да се обърнат към компетентните органи и те да си свършат работата. 

Тя алармира, че кибертормозът не се разпознава дори и от децата. 

Терзийска сподели, че МВР работи по програми свързани с превенцията на кибертормоз на деца

 

Автор Фатме Мустафова

