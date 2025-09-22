Кубрат Пулев побърка Венета Райкова! Каза й истината

Получи се деликатна ситуация, когато братята боксьори Кубрат и Тервел Пулеви гостуваха в студиото на „Преди обед” при Венета Райкова в Деня на Независимостта.

Водещата ги посрещна с думи на възхищение за техния патриотизъм и това, че развяват българското знаме по всеки възможен повод. Реакцията на Кубрат Пулев обаче не беше такава, каквато очакваше Райкова.

„Ами да ви бях донесъл знаме. Но доколкото разбрах, то е забранено да се слага в студиото”, каза Кобрата.

„Как така забранено?”, стъписа се водещата, която явно беше неподготвена за такъв коментар.

„Не знам, така разбрах”, добави по-големият Пулев.

Оказа се, че той е имал и специално изискване към bTV и екипа на предаването - по време на интервюто като фон да върви песента „Ако си дал” на Емил Димитров.

„Песните сега са „бутни ме, хвани ме”, а ето какви текстове са се писали едно време, те показват какво е вълнувало хората”, обясни Кубрат.

Тервел Пулев говори повече за личния пример, който даваме на децата и как той е много по-важен от това, което им говорим. Накрая обаче буквално почнаха да се карат на Венета Райкова.

„Не те видяхме на шествието за традиционното семейство”, такава забележка отправиха те на водещата.

„Бях в инвалидна количка”, оправда се Райкова, но двамата боксьори заявиха, че пак е трябвало да дойде и даже е щяло да бъде по-ефектно. Те разписаха чифт боксови ръкавици за сувенир за Райкова, като очевидно искаха по-бързо да си тръгнат от студиото.

„Нещо съм ти направила ли?”, това попита тя Кобрата, който отговори следното:

„На мен лично - нищо. Но ти пожелавам да каниш само стойностни гости, не леки хора, леки жени”.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com