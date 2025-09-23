Бойко Клечков: Кюстендил работи за противопоставянето на кибертормоза

Община Кюстендил има своето място в борбата с кибертормоза. Имаме комисии в общината като работим да се противопоставим на проблема. Опитваме да ангажираме младото поколение с този проблем. Това заяви Бойко Клечков, зам.-кмет на община Кюстендил по време на форума „Заедно в борбата с кибертормоза на деца“, който Българска академия за сигурност, община Кюстендил и медия „Стандарт“ организираха в града.

Далече сме от законовата форма, която би могла да помогне на ГДБОП и държавата закъснява с административни и юридически казуси за разрешение, каза Клечков.

Той сподели, че голяма част от педагозите и всички структури свързани с киберсигурността правят всичко възможно за справянето с този порок.

Клечков увери, че на местно ниво ще продължат с превенцията и борбата с кибертормоза.

