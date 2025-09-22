Голяма забрана в Испания! Туризмът се променя

Туризмът в Испания кардинално се променя. Коалиционното правителство на Испания одобри законопроект, ограничаващ пушенето на обществени места, който може да има значително въздействие върху туристите, пише Euronews.

Предложените промени забраняват пушенето на традиционни и електронни цигари на открити места, включително спортни съоръжения, плажове, тераси на ресторанти и барове.

„Винаги ще поставяме общественото здраве пред частните интереси“, заяви пред репортери испанският министър на здравеопазването Моника Гарсия. „Всеки има право да диша чист въздух и да живее по-дълго и по-добре“, добави тя.

Предложените мерки срещнаха съпротива от страна на собствениците на ресторанти и барове, които твърдят, че културата на целогодишно хранене на открито в Испания се подхранва значително от клиентите, които пушат. Сега те няма да могат да извадят дори бездимна цигара.

Пушенето на закрито в страна е забранено от 2011 г.

