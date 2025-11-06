Ето ги най-резервираните дестинация за 2025 г.

Туристическата компания eDreams ODIGEO направи задълбочен анализ на най-популярните резервации и търсения за 2025 г. в ключови европейски дестинации и САЩ, разкривайки точно къде, кога и за колко време са пътували хората през тази година.

Според данните им Барселона е била най-резервираната дестинация в световен мащаб през 2025 г., следвана от Париж, Майорка, Мадрид и Лондон. Не сме изненадани - Испания е напът да изпревари Франция като най-посещаваната дестинация в света, а Барселона безспорно е най-популярният град за кратка почивка.

Има причина хората да са толкова привлечени от каталунската столица, въпреки проблемите със свръхтуризма. Градът предлага безкрайно много неща за правене - от разглеждане на изключителните произведения на Гауди до посещение на необичайни и интересни музеи. Добавете към това тапас, барове от световна класа и плаж, и имате идеална формула за перфектен дълъг уикенд.

Всички 10 от най-резервираните дестинации в света са европейски градове. Ето пълния списък.

Най-резервираните туристически дестинации през 2025 г.

Барселона

Париж

Палма де Майорка

Мадрид

Лондон

Рим,

Истанбул

Лисабон

Амстердам

Малага

Данните за търсенията обаче разказват малко по-различна история. Лондон оглавява глобалния списък на най-търсените дестинации според доклада, следван от Париж, Ню Йорк, Токио и Банкок.

