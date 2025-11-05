Цонев: Ще очистим България от влиянието на Сорос

"Най-после дойде редът на тази комисия, макар и по режима на първи ден от месеца. Едва ли има предложение за временна комисия, което почти да не се нуждае от никаква мотивировка. Предметът касае по-голяма част от нашия т.нар. преход, с много “сериозни постижения“ за нерегламентирано завладяване на държавата, за нерегламентираното овладяване на различните власти, с успехите със създаването на Съюза на съдиите, с нескончаемите атаки към прокуратурата, с участието в изпълнителната власт без да си завоювал никакви позиции на избори.

Още по-опасно е влиянието, което тази мрежа за влияние, наречена "Отворено общество“. Това заяви зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Йордан Цонев по време на дебатите за създаването на временна парламентарна комисия, която да разследва дейността на соросите у нас. Парламентът най-после взе решение за избора й, като решението за това бе подкрепено от 111 депутати. ГЕРБ, ПП-ДБ и дерибеите на Доган не подкрепиха комисията.

Парламентарната комисия ще осветли дейността на Сорос и фондациите му у нас, категоричен бе Цонев.

"Мнозина съдби бяха променени, личности с характери и професионализъм бяха очернени“, изтъкна той.

"Най-голямата вреда, която се нанесе, е в академичните среди, където за сметка на израстването, пострадаха много кадърни, опитни преподаватели и научни работници. Да не говорим за културата, където започна линч с един писател миналата седмица, а друг го затрупват с награди“, посочи още той.

“Това е пътят към изчистване на българския политически и обществен живот, които деформират страната“, подчерта Цонев.

Доживяхме и в собствената им родина да започнат такива действия и разследвания, хвърли поглед той и към случващото се в Америка след победата на Доналд Тръмп.

Според него има всички предпоставки, за да се спре у нас с разпространението на влиянието на тази мрежа.

Йордан Цонев заяви още, че такова разследване, безпристрастно, ще покаже истината и ще е от полза на обществото и гражданите. Той изрично подчерта, че такова разследване у нас, изобщо не е политически мотивирано, посочвайки случващото се в САЩ срещу мрежите на Сорос и Сорос син.

