ДПС-Ветово: Искаме стабилност в държавата

Тази вечер ДПС организира митинги срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция – въвеждането на еврото в България и провалянето на приемането на Бюджета.

В област Русе митингът ще се проведе в центъра на град Ветово в 18:00 часа. Слоганът е „НЕ на омразата!“.

„Искаме с този митинг ясно да заявим, че искаме да се върне стабилността в държавата. Няма място за напрежение, затова призоваваме и за деескалация, заяви пред информационна агенция АНОНС областният лидер на ДПС в Русе и общински съветник Айдоан Джелил.

Той допълни, че в митинга ще вземат участие активисти на ДПС от цялата област, като очаква в него да се включат между 500 и 700 души.

