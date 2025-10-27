Имаме ли нужда от детско правосъдие?

Прокурор Георги Георгиев, Окръжна прокуратура – Русе

За да се справим с кибер тормоза, ще ни трябва достъп до Закона за електронните съобщения. Това каза на форум „Заедно в борбата срещу кибертормоза на деца“ в Русе прокурор Георги Георгиев от Окръжната прокуратура в крайдунавския град.

„Като човек, който се занимава с наказателно право, но и като родител, за мен тематиката е много интересна. Превенцията е едно от най-важните неща. Това явление съпътства ежедневието на децата ни, а ние като професионалисти се занимаваме само с най-тежките случаи - с тези обществено опасни деяния, които във висока степен засягат формите за поведение в обществото. Децата обаче, са жертва на кибер тормоз и от обичайни неща, които ги нараняват като психика и им пречат да се представят добре в училище“, заяви още прокурор Георгиев.

„Затова, според него, освен превенцията, е важна и регулацията. „Преди години, когато децата ни започнаха да ходят всеки ден с мобилни телефони, които имат връзка с кибер пространството и им дават възможност да общуват по този начин, смятахме, че те могат да имат достъп до всичко, че могат да се регистрират навсякъде не със собствените си самоличности. С времето обаче разбираме, че това е изключително опасно, че има нужда от регулация. Някои сайтове дават лесна възможност за обмен на информация, както и за лесна манипулация на снимки“, заяви още прокурор Георгиев.

Той разказа как неговите деца, когато ги е търсил по телефона, са отговаряли: „защо ми звъниш, защо не ми пишеш? И уточни, че този начин на общуване го затруднява в работата му. Защото комуникациите през мобилните приложения не винаги са достъпни до органите на полицията и прокуратурата.

„Добре е всеки родител да знае детето му каква мрежа използва, с какво име я използва, каква снимка представя там и с кого общува. Защото дори ако децата ни физически са при нас и телефоните им са в ръцете, те могат да правят нещо което би наранило тях или някой друг. Затова проблемът е многопластов и може да повдигне завесата, която все още не ни дава отговор на въпроса има ли нужда в България от детско правосъдие. Защото си даваме сметка че насилието, което виждаме на улицата, започва някъде в кибер пространството“ категоричен бе прокурорът.

Той призова законодателите да не забравят, че регламентацията не трябва да бъде само в Наказателното право. „Ще ни трябва достъп и по Закона за електронните съобщения за тази информация. Много е важно да се уточнят формите на вината, размерът на наказанията, за да могат органите на реда да си вършат работата. Прокурорите в Русе сме готови да си свършим работата“, заключи магистратът.

