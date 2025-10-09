Кметът на Шумен: Длъжни сме да осигурим среда, в която младите да реализират своите възможности

„Ние сме длъжни да им осигурим среда, в която младите да реализират своите възможности.“

Това заяви кметът на Шумен проф. Христо Христов по време на дискусията „Киберсигурност – заедно в борбата с кибертормоза над децата“, която се проведе в Шумен.

„Град с традиции, със знание и иновации – Шумен няма как да не застане зад една такава благородна кауза. Трябва да подкрепим и реализираме тази инициатива на ниво област. Шумен може да бъде пример за сътрудничество между родители и институции при решаването на този проблем“, допълни проф. Христов.

Градоначалникът огласи, че Шумен е водещи в страната по ниски нива на кибертормоз, но за запазването на тези нива е нужно да се насочат усилията към превенцията.

Според него част от мерките са на регионално, други на национално ниво.

Той завърши с твърдението, че трябва да се оптимизират организациите и да продължи ефективната работа.

