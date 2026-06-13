Проф. Владимир Бронфенбренер даде ключови мерки за намаляване на детския кибертормоз
По думите му превенцията е най-важният елемент в борбата
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По думите му превенцията е най-важният елемент в борбата
Той призова за активното участие на гражданското общество в борбата срещу кибертормоза
Предложенията от непознати за среща на живо са сред най-големите опасности за учениците в мрежата