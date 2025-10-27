Славка Бозукова: Пет стъпки за борба с тормоза на деца в нета

Пет стъпки за борба срещу тормоза на деца в нета очерта издателят и главен редактор на "Стандарт" Славка Бозукова по време на форума "Заедно в борбата срещу кибертормоза на деца", който се провежда днес в Русе. Организатори са Българска академия за сигурност, медия "Стандарт" и община Русе. Партньор на инициативата е МОН. Първата стъпка са образователните програми, посочи г-жа Бозукова, изтъквайки колко важно е обучението не само на учениците, но и на техните преподаватели и родители.

Втората стъпка са спешните промени в НК и НПК, които да въведат строги наказания за кибернасилниците. Третата стъпка е институционалният диалог. Следва популяризирането на програмата "Киберзащитници" и мерките, които тя предлага. И не на последно място са регионалните екшън планове.

Ето цялото изказване на Славка Бозукова, издател и главен редактор на медия "Стандарт":

Форумът "Заедно срещу тормоза на деца в нета" се провежда в рамките на най-голямата кампания за превенция и защита на децата от нараняване в онлайн пространството – „Киберзащитници“. Нейният основател е проф. Владимир Бонфенбренер, председател на Българската академия за сигурност, изтъкнат израелски експерт по киберсигурност, с когото от 3 години заедно се борим срещу този най-голям бич за децата на съвремието ни.

Най-важното за една кампания е нейната резултатност и ефективност в полза на хората. Затова ще ви кажа още няколко от резултатите, които постигнахме.

За тези три години резултатите са показателни – спасени са над 190 000 деца от нараняване в нета, а средният процент на тези наранени деца в България спадна под този в Европейския съюз. У нас е 51,9%, а средният в европейската общност е 52.

В пилотния проект на г-н Бронфенбренер, в училището, където той и неговите експерти преподават - „Хр. Ботев“, в град Септември, процентът наранени в онлайн пространството деца вече е под 32, което е най-ниското ниво в рамките на ЕС.

Нещо повече – след двете пилотни години, в които се реализира програмата „Киберзащитници“, се наблюдава и повишаване на оценките на децата в зрелостните изпити, което е още едно потвърждение, че резултатността при децата е функция от сигурността.

5 са приоритетните направления на кампанията.

Първо. Образователни програми

Благодарение на кампанията, Сигурността, част от която е и киберсигурността, е вече специална програма на Министерството на образованието и е поставена като приоритет от министър Красимир Вълчев, за което ние сме му благодарни. Само след месец г-н Бронфенбренер започва и обучение на учители и психолози по тази програма в първата пилотна област – Бургас.

Второ. Промяна на НК и НПК

Наказателният кодекс е създаден във времето, в което много от нас не са били родени. А епохата на интернета – тепърва ще превзема света. Затова и създаването на отделна глава, със специален фокус и за онлайн престъпления срещу деца е сред нашите основни приоритети.

Следващият месец е насрочено и специално съвместно заседание на комисиите по вътрешен ред и сигурност, и по демография, на която ще се поканят широк кръг специалисти, за да се започне и законодателния процес, иницииран от ГЕРБ и ДПС- Ново Начало. С това ще се сложи началото на голям обществен дебат за промените в НК и НПК, като се вземат предвид и всички предложения от дискусиите, които правим в страната. Част от тях е и днешната в Русе.

Трето Институционален диалог

Благодарение на кампанията бе увеличен броят на експертите в отделите за киберпрестъпления в ГДБОП и НСС, подобрена бе комуникацията между институциите – ДАЗД с ДАНС, отделите Киберсигурност в ГДБОП и НСлС. И най-вече – подобри се комуникацията между институциите и родителите, и децата в нужда – и това е видно от последните изследвания на ДАЗД, които отчитат повишено доверие на децата в полицията.

Четвърто Популяризиране на програмата и мерките

Предписанията на г-н Бронфенбренер за деца и родители стигнат всяка седмица до 1,7 милиона българи благодарение на „Стандарт“, иконката на програмата вече са я сложили на началната си страница стотици училища, а клипове с предписанията по програмата месеци наред вървяха на екраните на столичния градски транспорт.

Пето. Регионални екшън планове

Разбира се, самият факт, че все още всяко второ дете в България е засегнато от посегателство в интернет, е достатъчно показателен, че нашите усилия не само трябва да продължат, те трябва да се ускорят. Не само на национално, но и на регионално ниво.

Затова и обикаляме из страната, с експертността на г-н Бронфенбренер и със споделения опита на другите градове, малко по малко всички вие да направите своите планове, включвайки всички институции в региона ви.

Затова и с днешния форум се надяваме да се отвори нова страница в битката срещу този бич и в Русе – с конкретни предложения и ангажименти, които ще чуем в два панела. Участие на всички вас тук е доказателство, че желанието за общи действия е налице.

