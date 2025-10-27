Кибер защитата на децата е дълбоко морален проблем. Това каза на форум „Заедно в борбата срещу кибер тормоза на деца“ в Русе инж. Георги Георгиев, зам-областен управител на крайдунавския град. Събитието се провежда в рамките на най-голямата кампания за превенция и защита на децата от нараняване в онлайн пространството – „Киберзащитници“.

„В епоха, в която технологиите са неразделна част от живота ни, когато интернет е важна част от живота ни, е много важно да търсим решения заедно. Замисълът на областната администрация не е просто за среща на специалисти. Обществото не е готово да погледне сериозна на проблема, защото кибер тормозът е сериозно предизвикателство пред сигурността на децата днес. Той няма географски граници, няма почивен ден“, каза инж. Георгиев. И уточни, че отпорът срещу него трябва да е устойчив.

В България се предприемат важни стъпки в това направление като се залага най-много на образователните програми, на връзки с училища, на технологичния сектор. Но повече от всякога ние имаме нужда от общ подход, от обща стратегия за дигитална закрила на детето, стана ясно от думите на инж. Георгиев. Той изрази надежда, че инициативата ще се превърне в успешна платформа за споделена визия да всички, които работят и разбират сериозността на обсъжданата тема.

„Осигуряването на киберзащитата на децата ни е и обществен въпрос. Тя означава много повече от защита на устройства и данни за правото на всяко дете да расте в сигурна, подкрепяща и уважителна дигитална среда. Всичко това изисква постоянство. Необходима е превенция. Трябва да инвестираме не само в технологии, но и в хора, в експерти, в образование“, заключи зам.-областният управител на Русе.

