БФС се вразуми. Смени съдията на ЦСКА - Лудогорец

Съдийската комисия към Българския футболен съюз се вслуша в призива на ЦСКА и "червените" фенове, като направи промяна в нарядите за предстоящите полуфинал-реванш от турнира за Купата на България.

Първоначално двубоят между ЦСКА и Лудогорец в сряда вечер трябваше да бъде ръководен от Георги Давидов, а отговорник за системата VAR да бъде Волен Чинков.

Назначения, които предизвикаха остра декларация от ЦСКА и призив за промяна. Острият тон бе последван и от "червените" фенове, които също изразиха своето възмущение.

Като причина за възмущението бяха посочени редица примери, в които Давидов и Чинков са бъркали в ущърб на ЦСКА.

Ден по-късно Съдийската комисия реагира и направи промени.

Главен съдия на утрешния мач ще бъде Геро Писков с асистенти Мартин Венев и Иво Колев.

За VAR ще отговаря Васил Минев с асистент Кристиян Колев.

Мачът е утре от 19 часа на "Васил Левски", като ЦСКА влиза с срещата с Лудогорец с аванс от 2:1.

