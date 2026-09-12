Очите им сълзят, копитата с мехури: Дори камилите не издържат рекордните жеги
Афиркански камилар разказа, че само за последния месец е загубил осем малки камилчета заради екстремните температури
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Афиркански камилар разказа, че само за последния месец е загубил осем малки камилчета заради екстремните температури
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Учени oт Cayдитcĸa Apaбия стигнаха до заключение, чe жeнитe вcъщнocт ca млeĸoпитaeщи. Това, според тях, трябва да изравни правата им с тези на животн...
Над 1000 камили се състезаваха в пустинята Гоби в Монголия за рекорд на Гинес, съобщиха руските медии. В надпреварата са участвали 1115 двугърби живот...
Албена. До края на август една от атракциите, които директно могат да бъдат видени по уличите в Албена са камили в компанията на понита, съобщиха от р...