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1000 камили бягаха за Гинес

1000 камили бягаха за Гинес

Над 1000 камили се състезаваха в пустинята Гоби в Монголия за рекорд на Гинес, съобщиха руските медии. В надпреварата са участвали 1115 двугърби живот...

15 март | 1:15
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