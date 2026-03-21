Заради Ормузкия проток! Кораб спря на затънтен остров и стана страшно

Затвореният Ормузки проток предизвика небивал хаос по морските пътища в света, но в същото време създаде и куп куриозни случаи.

Сутринта медиите обявиха, че един танкер се превърнал в зомби - кораб, ползвайки име на такъв, който отдавна бил разпарчосан, за да премине през затворения проток.

Това обаче не беше най-зрелищната история за деня.

Кораби, превозващи хиляди нови луксозни автомобили, се наложи да акостират на затънтен остров, на който хората никога не са виждали коли.

Историята разказа германският вестник Bild.

Става дума за остров Ламу край бреговете на Кения, който се слави като един от най-древните в Африка. В него хората и стоките се предвиждат с 30 малки платноходки по водата и с 3000 магарета по сушата.

Населението е 25 000 души, живеещи в къщи, построени от векове - с коралов камък и мангрово дърво, с богато резбовани дървени врати.

Именно заради запазената архитектура, островът попадна преди години в списъка на световното културно наследство ЮНЕСКО и оттогава тръгна туризма. После бе построено сравнително голямо пристанище.

Точно в него почти едновременно акостирали кораби с 4 хиляди автомобила, включително най-новите модели на Porsche и Volkswagen.

Корабите тръгнали от Япония за Дубай, но поради фактическото затваряне на Ормузкия проток, маршрутите им били променени.

Тъй като не било сигурно кога корабите ще отплават, автомобилите били разтоварени на пристанището. Това обаче се оказало огромна атракция за местните, които по цял ден разглеждали колите. Чакали с нетърпение и следващия кораб, който идвал с други 5 хиляди нови лимузини.

Само времето ще покаже дали историческият, мултикултурен чар на Ламу, известен досега само с пищните си фестивали, ще оцелее в досегашния си вид след това автомобилно нашествие, предназначено за шейхове, но стигнало едва до потомците на племето банту.

