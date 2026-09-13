Очите им сълзят, копитата с мехури: Дори камилите не издържат рекордните жеги
Афиркански камилар разказа, че само за последния месец е загубил осем малки камилчета заради екстремните температури
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Афиркански камилар разказа, че само за последния месец е загубил осем малки камилчета заради екстремните температури
В Япония предлагат стая за 50 пенита, ако ви гледат как спите цяла нощ онлайн
Порязаха партийните номади
Фестът ще е от 28 юни до 4 юли
София. Краят на депутатското номадство вече се вижда. Народните представители, които напуснат парламентарните си групи, няма да имат право да се присъ...
Найроби. Въоръжени избиха над 100 души при атака в три села в централната част на Нигерия. Полицията потвърди, че нападателите са номади от племето фу...
Крепостта Тартлау паднала само веднъж при обсада