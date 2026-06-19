Илин Димитров: Бъдещето на Пампорово е целогодишният туризъм

Пампорово влиза в летния сезон подготвен и с увереност, а възникналото свлачище в района не засяга територията на курорта, туристическата инфраструктура и достъпа до комплекса. Това беше подчертано при откриването на летния туристически сезон, в което участва министърът на туризма д-р Илин Димитров. Той заяви, че бъдещето на Пампорово е в целогодишния туризъм и че курортът успешно се развива като национален център за здравен и климатолечебен туризъм.

Събитието се проведе в рамките на Петата национална конференция за здравен туризъм „Предизвикателства пред климатолечебните курорти“.

Курортът влиза в сезона без засегнат достъп

По време на събитието беше направено важно уточнение за свлачищния процес в района. Отбелязано беше, че той не засяга територията на Пампорово, туристическата инфраструктура и достъпа до комплекса.

Институциите са в постоянна координация, като беше заявено, че няма основания за притеснение от страна на туристите. Това уточнение е ключово в началото на летния сезон, защото нормалният достъп и сигурността на гостите са сред най-важните условия за спокойни резервации и успешно посрещане на посетителите.

Курортът запазва плановете си за летните месеци и продължава да разчита на активен сезон, в който планината, климатът и възможностите за отдих да привлекат туристи извън традиционната зимна рамка.

Бъдещето е в целогодишния туризъм

„Бъдещето на Пампорово е в целогодишния туризъм. Курортът се развива успешно като национален център за здравен и климатолечебен туризъм“, каза министър Илин Димитров при откриването на сезона.

По думите му Пампорово влиза в летния период с модернизирана туристическа база и разнообразни възможности за отдих. Акцентът беше поставен върху потенциала на курорта да бъде не само зимна ски дестинация, а място за почивка, възстановяване и профилактика през цялата година.

Министърът подчерта и значението на здравния туризъм като един от най-перспективните сегменти в развитието на българския туристически сектор. Този тип туризъм може да удължи сезона, да привлече нови групи посетители и да даде по-устойчив модел на планинските курорти.

Микроклиматът като предимство

Сред основните предимства на Пампорово беше посочен отличният микроклимат на курорта. Акцент беше поставен и върху въздуха, наситен с отрицателни йони, който според представената информация има благоприятно влияние върху организма и укрепва имунитета.

Именно тези природни дадености дават възможност Пампорово да развива по-силно здравен и климатолечебен туризъм. Това е посока, която съчетава почивка, движение, възстановяване и престой в чиста планинска среда.

За курорта това означава възможност да привлича гости не само през зимата, а и през пролетта, лятото и есента, когато природните условия са подходящи за активен отдих, разходки, спорт и възстановителни програми.

Националната конференция събра институции и експерти

Откриването на сезона беше съчетано с провеждането на Петата национална конференция за здравен туризъм „Предизвикателства пред климатолечебните курорти“. Форумът събра представители на държавната и местната власт, бизнеса, здравните среди и академичната общност.

На срещата бяха обсъдени възможностите за развитие на климатолечебните курорти, европейските политики в областта на здравния туризъм и перспективите за привличане на повече туристи извън традиционните активни сезони.

Темата е особено важна за планинските дестинации, които търсят по-устойчив модел на работа. Развитието на здравния туризъм може да помогне за по-добро използване на базата през цялата година и за по-равномерно натоварване на туристическия сектор.

Пампорово търси по-широк туристически профил

Пампорово вече залага на съчетание между природа, климат, обновена база и допълнителни възможности за активен отдих. Така курортът се стреми да излезе от рамката на сезонната дестинация и да се утвърди като място за почивка, здраве и възстановяване.

Откриването на летния сезон и провеждането на националната конференция показват, че Пампорово търси по-ясна роля в развитието на здравния туризъм у нас. Посланието към туристите е, че курортът е достъпен, подготвен и сигурен за летния сезон, а тревогите около свлачището не променят готовността му да посреща гости.

Това е важна стъпка за развитието на планинския туризъм, защото конкуренцията вече не е само за силен зимен сезон. Все по-голямото предизвикателство е курортите да предлагат смислено преживяване през цялата година - със здраве, климат, природа, спокойствие и качествена туристическа база.

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