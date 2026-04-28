КНСБ удари аларма! Най-страшната цифра

Черна статистика на статистиката на трудовите злополуки у нас отчете президентът на КНСБ Пламен Димитров. През изминалата година в страната жертвите на трудови инциденти са надхвърлили стряскащата цифра от 2800 случая. Най-тежката цена обаче е измерена в човешки животи, като 76 работници са загинали при изпълнение на служебните си задължения, което е с 12 души повече в сравнение с черния списък от 2024 година.

Война на работното място

Данните бяха представени по повод Световния ден за безопасност и здраве при работа. Според Пламен Димитров тези цифри са сигнал за тревога, който държавата и бизнесът не могат да си позволят да игнорират. Ръстът на смъртните случаи показва сериозни пропуски в системите за сигурност и контрол. "Зад всяка една от тези цифри стои човешка съдба и почернено семейство. Недопустимо е в 21-ви век хората да отиват на работа и да не се завръщат вечер у дома", коментира лидерът на синдиката.

Рисковите сектори

Традиционно най-опасните места за труд остават строителството, транспортът и тежката промишленост. Синдикалистите отчитат, че често бързината за сметка на качеството и икономията от предпазни средства водят до фатални последствия. Проблем остава и "сивият сектор", където инцидентите често се прикриват, а работниците нямат никаква закрила.

Искания за строг контрол

КНСБ настоява за спешни законови промени и засилване на правомощията на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". Димитров призова за по-строги санкции за работодатели, които системно нарушават правилата за безопасност, и за реални инвестиции в трудовата медицина и обучението на персонала.

"Безопасността не е разход, а инвестиция в живота", категоричен е Пламен Димитров. От синдиката се заканиха да следят изкъсо всяко разследване на тежка злополука и да настояват за персонална отговорност, за да не се превръща черната статистика в ежедневие.

